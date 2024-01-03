В Москве зафиксировали редкое атмосферное явление — ледяные иглы

Юлия Онодэра
Сегодня в 12:37
Фото: Markus Spiske/Unsplash

В Москве в ночь на 3 января зафиксировали редкое атмосферное явление — ледяные иглы. Об этом рассказал в своем телеграм-канале метеоролог Евгений Тишковец.

Явление, которое также называют алмазной или серебряной пылью, появилось из‑за аномальных морозов в столице. Его можно было увидеть в области Домодедово, Шереметьево и на подмосковном «полюсе холода» Черусти.

Ледяные иглы представляют собой твердые осадки в виде крошечных ледяных кристаллов. Они парят в воздухе и сверкают в лучах луны или солнца. Иногда они формируют светящиеся «столбы», идущие от фонарей вверх в небо.

«Ледяные иглы обычно образуются при ясном или почти ясном небе, поэтому их иногда называют также „осадками ясного неба“. Наиболее часто это явление наблюдается в Антарктике и Арктике. В полярных регионах алмазная пыль может наблюдаться в течение нескольких дней без перерыва», — рассказал Тишковец.

По его словам, из подобных ледяных кристаллов состоят облака верхнего яруса. Толщина слоя алмазной пыли может быть от 20 до 300 метров. Иногда ледяные иглы незначительно снижают видимость.

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