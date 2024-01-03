«Ледяные иглы обычно образуются при ясном или почти ясном небе, поэтому их иногда называют также „осадками ясного неба“. Наиболее часто это явление наблюдается в Антарктике и Арктике. В полярных регионах алмазная пыль может наблюдаться в течение нескольких дней без перерыва», — рассказал Тишковец.