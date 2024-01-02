Более 6000 человек остаются бездомными спустя пять месяцев после лесных пожаров на острове Мауи

Более 6000 человек остаются бездомными спустя почти пять месяцев после разрушительных лесных пожаров на гавайском острове Мауи. Об этом написал The Wall Street Journal.
По данным издания, тысячи местных жителей не могут найти постоянное жилье. Им приходится жить в отелях и пустующих кондоминиумах — туда людей заселяет Американский Красный Крест.
В организации надеются, что к марту у их подопечных будет постоянное жилье. Однако случится это или нет, пока неясно. Мауи столкнулся с жилищным кризисом еще до пожаров, разрушивших исторический город Лахайна.
Пожары произошли на острове в августе 2023 года. В их результате город Лахайна был почти полностью разрушен, более 2000 зданий были стерты с лица земли, а не менее ста человек погибли.
В данный момент большая часть Лахайны по-прежнему закрыта для посещения, поскольку заполнена токсичным мусором. Тем не менее, эвакуированные жители города мечтают вернуться туда как можно скорее.
«Для многих людей, которых я знаю, Лахайна — это дом. Они хотят вернуться на Западный Мауи как можно быстрее, но там нечего арендовать», — рассказал один из местных жителей, владеющий бизнесом по лодочному транспорту.
По словам других гавайцев, они испытывают боль, когда видят, что на Мауи вернулись туристы, в то время как местным жителям приходится оставаться во временных убежищах.
Некоторые люди живут даже в палаточном лагере. Он появился на популярном пляже Каанапали в знак протеста против ситуации с жильем для пострадавших от пожаров.
Власти острова намерены предоставить владельцам недвижимости налоговые льготы, если они переоборудуют свои дома для отдыха и другие постройки и начнут сдавать их на долгий срок.