В Южной Корее совершили покушение на лидера оппозиции Ли Чжэ Мена

В Южной Корее совершили покушение на Ли Чжэ Мена — лидера оппозиционной Демократической партии. Его ударили ножом в шею, сообщил Associated Press.
Неизвестный мужчина напал на политика во время его визита в город Пусан. Для 59-летнего Ли вызвали скорую помощь, после чего его отправили самолетом в больницу Сеула.
По словам полицейских и представителей экстренных служб, Ли оставался в сознании после нападения и не был в критическом состоянии. Как медики оценивают его положение сейчас, неизвестно.
Нападение произошло после посещения места строительства нового аэропорта. Когда Ли проходил через группу журналистов, злоумышленник остановил его и попросил об автографе, а затем нанес политику удар.
Представители Демократической партии быстро усмирили нападавшего, после чего его арестовала полиция. Преступником оказался мужчина в возрасте около 67 лет. Он заявил, что купил нож для нападения онлайн.
Злоумышленник признался, что намеревался убить Ли. Мотивы мужчины расследуются. В Демократической партии нападение на Ли назвали «террористической атакой» и «серьезной угрозой демократии».