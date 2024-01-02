В Южной Корее совершили покушение на лидера оппозиции Ли Чжэ Мена

Юлия Онодэра
Сегодня в 14:56
Фото: из соцсетей Ли Чжэ Мена

В Южной Корее совершили покушение на Ли Чжэ Мена — лидера оппозиционной Демократической партии. Его ударили ножом в шею, сообщил Associated Press.

Неизвестный мужчина напал на политика во время его визита в город Пусан. Для 59-летнего Ли вызвали скорую помощь, после чего его отправили самолетом в больницу Сеула.

По словам полицейских и представителей экстренных служб, Ли оставался в сознании после нападения и не был в критическом состоянии. Как медики оценивают его положение сейчас, неизвестно.

Нападение произошло после посещения места строительства нового аэропорта. Когда Ли проходил через группу журналистов, злоумышленник остановил его и попросил об автографе, а затем нанес политику удар.

Представители Демократической партии быстро усмирили нападавшего, после чего его арестовала полиция. Преступником оказался мужчина в возрасте около 67 лет. Он заявил, что купил нож для нападения онлайн.

Злоумышленник признался, что намеревался убить Ли. Мотивы мужчины расследуются. В Демократической партии нападение на Ли назвали «террористической атакой» и «серьезной угрозой демократии».

Расскажите друзьям
;
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+