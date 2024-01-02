Джордж P.P.Мартин работает сразу над тремя анимационными шоу по «Игре престолов»

«Бюджетные ограничения, скорее всего, сделали бы живую версию непомерно дорогой, ведь половина сериала происходит в море, и каждую неделю нужно создавать разные порты, от Дрифтмарка до Лиса, от островов Василиска до Волантиса, от Кварта до… ну и так далее, и тому подобное. Там целый мир. И у нас гораздо больше шансов показать все это с помощью анимации. Так что сейчас у нас в работе три анимационных проекта», — заключил Мартин.