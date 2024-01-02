Джордж P.P.Мартин работает сразу над тремя анимационными шоу по «Игре престолов»

Писатель Джордж P.P.Мартин в своем блоге рассказал, что в разработке находятся сразу три анимационных шоу в мире «Песни льда и пламени». Пока что они не запущены в производство HBO, но скоро это может измениться, пишет фантаст.
«Так получилось, что у нас с HBO есть собственные анимационные проекты, созданные в мире „Песни льда и пламени“. Ни один из них пока не получил зеленый свет, но я думаю, что мы близки к тому, чтобы сделать следующий шаг в работе над парой из них», — объяснил Мартин.
«Когда несколько лет назад начался последний раунд разработки, у нас было четыре идеи для анимационных шоу, к которым были прикреплены замечательные таланты. Писательские комнаты и встречи на высшем уровне, наброски и сценарии последовали в свое время… но, увы, два из первоначальных проектов были впоследствии отложены», — продолжил он.
Писатель также добавил, что ранее бывший игровым сериал «Девять путешествий» сделают анимационным. К такому решению продюсеров привели ограничения по бюджету.
«Девять путешествий» должен рассказать историю исследователя «Морского Змея» Корлиса Велариона, который отправляется в плавание по Эссосу, а также стать приквелом «Дома Дракона». Ранее сообщалось, что его сценарием займется создатель «Менталиста» и «Рима» Бруно Хеллер.
«Бюджетные ограничения, скорее всего, сделали бы живую версию непомерно дорогой, ведь половина сериала происходит в море, и каждую неделю нужно создавать разные порты, от Дрифтмарка до Лиса, от островов Василиска до Волантиса, от Кварта до… ну и так далее, и тому подобное. Там целый мир. И у нас гораздо больше шансов показать все это с помощью анимации. Так что сейчас у нас в работе три анимационных проекта», — заключил Мартин.
На пост Мартина натолкнул просмотр мультсериала «Голубоглазый самурай». Фантаст похвалил его за анимацию и сюжет, а также отметил, что проект в чем‑то напомнил ему «Песнь льда и пламени».
«Это жестокий, эмоциональный, сексуальный (и более чем немного извращенный в некоторых местах) фильм с потрясающими экшн-сценами и хорошо проработанными персонажами, красочными, сложными и реальными. Герои с недостатками, злодеи, которые больше, чем карикатуры (хотя они и есть карикатуры, но нарисованные). Это напомнило мне некоторые книги, которые я читал… как же называлась та серия? Что‑то про песню», — сказал писатель.