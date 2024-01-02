Ночь на 2 января в Москве была самой холодной с 1996 года

Ночь с 1 на 2 января в Москве оказалась самой холодной за последние 28 лет. Последний раз такой холодной эта ночь была в 1996 году, рассказала в своем телеграм-канале главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
«Прошедшая ночь в Москве оказалась самой холодной для этой даты января, на ВДНХ минимальная температура составила -20,2 градуса», — заявила Позднякова.
По ее словам, последний раз такие сильные морозы фиксировали в Москве 2 января 1996 года. Тогда температура воздуха опустилась до -21,3 градуса.
Ранее Позднякова обещала москвичам холодные первые пять дней 2024 года. «Средняя суточная температура воздуха ожидается ниже нормы на 14–16 градусов», — говорила она. По мнению метеоролога, в ночь на 4 января температура приблизится к отметке –30 градусов.