Умер джазовый музыкант Лес Макканн

Скончался джазовый музыкант Лес Макканн. Он умер в Лос-Анджелесе в возрасте 88 лет, сообщил Associated Press со ссылкой на менеджера артиста Алана Абрахамса.
Маккан ушел 29 декабря после того, как был госпитализирован с пневмонией. Музыкант провел в больнице последнюю неделю.
Лес Макканн известен как сооснователь жанра соул-джаз. Его музыка становилась сэмплами для Dr. Dre, A Tribe Called Quest и сотен других хип-хоп-исполнителей.
Его карьера началась в 50-х годах, когда Макканн выиграл конкурс вокалистов во время службы в Военно-морском флоте США и появился в «Шоу Эда Салливана». Его поклонниками вскоре стали Куинси Джонс и Майлз Дэвис.
Вместе с ними музыкант-самоучка отправился в мировое турне, а затем выпустил десятки альбомов. Первая пластинка Макканна вышла в 1960 году, она называлась «Les McCann Ltd. Plays the Truth».
Самой популярной песней Макканна стала фанковая антивоенная композиция «Compared to What», представленная в 1968 году. При ее создании Макканн впервые поработал с саксофонистом Эдди Харрисом, который впоследствии стал его музыкальным партнером.