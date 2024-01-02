Упавшая бомба повредила семь домов в Воронежской области

Максим Саблин
Сегодня в 12:07
Фото: из соцсетей

Российская ракета упала в селе Петропавловка Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев.

«Уважаемые жители Воронежской области, сегодня зафиксирован аварийный сход нашего боеприпаса в Острогожском районе», — написал он на своей странице во «ВКонтакте». Ту же информацию подтвердили в Минобороны, там добавили, что бомба упала с самолета. Тип боеприпаса пока не уточняется.

По словам губернатора, повреждены семь домов. «В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции. Информация уточняется. На месте работает оперативная группа», — говорит Гусев.

Нескольких местных жителей перевезут в пункты временного размещения, специалисты начнут оценку нанесенного ущерба, добавляет чиновник.

Одновременно с этим массированный удар был нанесен по территории Украины. Воздушная тревога звучала по всей стране, взрывы слышали жители Киева и Харькова.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко пишет об одном погибшем, городские власти также заявили о 23 раненых. Также известно, что в городе загорелись складские помещения, супермаркет и здание многоэтажки. В нескольких районах дома лишились света и воды.

По словам главы Харьковской военной администрации, там умер один человек, еще 44 были ранены, в том числе пятеро детей.

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