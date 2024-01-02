Упавшая бомба повредила семь домов в Воронежской области

Российская ракета упала в селе Петропавловка Воронежской области, сообщил глава региона Александр Гусев.
«Уважаемые жители Воронежской области, сегодня зафиксирован аварийный сход нашего боеприпаса в Острогожском районе», — написал он на своей странице во «ВКонтакте». Ту же информацию подтвердили в Минобороны, там добавили, что бомба упала с самолета. Тип боеприпаса пока не уточняется.
По словам губернатора, повреждены семь домов. «В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции. Информация уточняется. На месте работает оперативная группа», — говорит Гусев.
Нескольких местных жителей перевезут в пункты временного размещения, специалисты начнут оценку нанесенного ущерба, добавляет чиновник.
Одновременно с этим массированный удар был нанесен по территории Украины. Воздушная тревога звучала по всей стране, взрывы слышали жители Киева и Харькова.