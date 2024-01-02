Упавшая бомба повредила семь домов в Воронежской области

«Уважаемые жители Воронежской области, сегодня зафиксирован аварийный сход нашего боеприпаса в Острогожском районе», — написал он на своей странице во «ВКонтакте». Ту же информацию подтвердили в Минобороны, там добавили, что бомба упала с самолета. Тип боеприпаса пока не уточняется.