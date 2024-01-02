Baza: на актеров сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» напали с ножом в метро

Мужчина с ножом напал на актеров Егора Губарева и Федора Рощина из сериала «Мир! Дружба! Жвачка!», пишет телеграм-канал Baza со ссылкой на источники.
Сообщается, что 30 декабря артисты вступили в конфликт с 32-летним пассажиром метро на станции «Курская». В какой‑то момент мужчина вытащил нож и бросился на Губарева и Рощина с криком «Убью!». Те успели убежать от нападавшего, а в дело вмешались полицейские. Уточняется, что при них агрессор начал резать руки. В итоге сотрудники МВД задержали всех троих.
На допросе задержанный рассказал, что уснул и кто‑то из актеров ударил его по голове. Хотя он достал оружие и погнался за ними, по словам мужчины, у него не было злого умысла. Говоря о порезанных руках, он подчеркнул, что поранился случайно. По информации медиа, нападавший в прошлом уже привлекался к ответственности за ранение своего родственника ножом в грудь.
Пока не уточняется, заведено ли на мужчину дело. Егор Губарев и Федор Рощин пока не комментировали случившееся.
Оба актера известны по ролям в популярном сериале Ильи Аксенова «Мир! Дружба! Жвачка!», посвященном жизни подростков в Твери начала 1990-х годов. Губарев сыграл в нем главную роль Саньки Рябинина, брат которого возвращается из Афганистана и увлекает семью в конфликт с местной бандой кавказцев. Рощин же исполнил его друга, сироту-толкиениста Илью.