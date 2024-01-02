Baza: на актеров сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» напали с ножом в метро

На допросе задержанный рассказал, что уснул и кто‑то из актеров ударил его по голове. Хотя он достал оружие и погнался за ними, по словам мужчины, у него не было злого умысла. Говоря о порезанных руках, он подчеркнул, что поранился случайно. По информации медиа, нападавший в прошлом уже привлекался к ответственности за ранение своего родственника ножом в грудь.