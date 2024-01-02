В Хабаровском крае амурский тигр лег посреди трассы

В Хабаровском крае на трассе нашли амурского тигра. Он лег посреди дороги Лермонтовка — Бикин и не двигался с места, несмотря на объезжающие его автомобили. Видео с ним опубликовал общественный центр «Амурский тигр».
Специалисты предполагают, что зверя мог сбить проезжавший автомобиль, а его водитель скрылся с места происшествия. Состояние животного оценивается как тяжелое, уточняют представители центра.
Судя по видео, на дороге скопилось большое число машин, а их владельцы снимали невозмутимо лежащего на асфальте крупного представителя семейства кошачьих. Несмотря на большое внимание к себе, он не пытался встать на лапы и уйти на обочину. На одном из роликов видно, как зверя усыпили сотрудники «Охотнадзора».
По словам исполняющей обязанности руководителя Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора Виктории Хатнюк в разговоре с «Пятым каналом», сейчас животному оказывается вся необходимая помощь. Она говорит, что на место вызвали сотрудников ГИБДД и представителей «Охотнадзора». Животное усыпили и выставили ограждения, чтобы избежать инцидентов.
«В настоящий момент ожидается прибытие транспорта для изъятия животного и его перевозки в центр «Амурский тигр», — добавила Хатнюк.