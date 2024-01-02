В Хабаровском крае амурский тигр лег посреди трассы

Судя по видео, на дороге скопилось большое число машин, а их владельцы снимали невозмутимо лежащего на асфальте крупного представителя семейства кошачьих. Несмотря на большое внимание к себе, он не пытался встать на лапы и уйти на обочину. На одном из роликов видно, как зверя усыпили сотрудники «Охотнадзора».