Нобелевского лауреата Мухаммада Юнуса приговорили к шести месяцам заключения

Суд города Дакка в Бангладеш приговорил лауреата Нобелевской премии мира доктора Мухаммада Юнуса к шести месяцам тюрьмы по делу о нарушении трудового законодательства. Об этом сообщает газета Dhaka Tribune.
По этому делу проходят еще три человека, в том числе гендиректор основанной Юнусом телекоммуникационной компании Grameen Telecom Ашрафул Хасан. Им назначили штрафы в размере 45 долларов по одной статье и 227 долларов по другой.
Юнус и другие осужденные потребовали, чтобы их отпустили под залог. Суд решение удовлетворил. Нобелевскому лауреату предъявлено более 100 обвинений в нарушении трудового законодательства и предполагаемого взяточничества.
В качестве нарушений называют отсутствие постоянных рабочих мест у 101 рабочего, отказ от формирования фонда участия работников и фонда социального обеспечения, а также невыплата работникам 5% дивидендов компании.
На одном из слушаний Юнус заявил, что не извлек прибыли ни из одной своей компании (а их более 50), созданной им в Бангладеш.
В августе 160 мировых деятелей, включая Барака Обману, опубликовали совместное письмо, в котором осудили «непрерывные судебные преследования» Юнуса. Его коллеги-нобелевские лауреаты заявили, что опасаются за его свободу и безопасность.