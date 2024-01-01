В новогоднюю ночь в Москве и Петербурге прошли массовые задержания мигрантов

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:02
Фото: Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

В Петербурге полиция устроила массовые задержания мигрантов в новогоднюю ночь. Об этом сообщает 78.ru.

По данным «Бумаги»*, самые массовые задержания были у «Гостинного двора», там в автобусы забрали не меньше 50 человек, в том числе детей. По данным Mash, всего в Петербурге было задержано около 3000 человек.

Из них более 600 человек находились в России с нарушением миграционного законодательства, пишет телеграм-канал. Они получили административные протоколы, а с еще сотней будет решаться вопрос о выдворении.

О задержаниях в Москве написала Sota. Телеграм-канал уточнил, что мигрантов увозили в автозаке под предлогом «поиска правонарушений в базе». Число задержанных не разглашается.

Это не первый раз, когда полиция устраивает подобные рейды в новогоднюю ночь. В прошлом году «Фонтанка» писала о почти 2000 задержанных в Петербурге. В Москве, по словам правозащитницы Валентины Чупик, задержали не менее 350 человек.

*«Бумага» внесена Минюстов в реестр иноагентов.

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