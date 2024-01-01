В новогоднюю ночь в Москве и Петербурге прошли массовые задержания мигрантов

В Петербурге полиция устроила массовые задержания мигрантов в новогоднюю ночь. Об этом сообщает 78.ru.
По данным «Бумаги»*, самые массовые задержания были у «Гостинного двора», там в автобусы забрали не меньше 50 человек, в том числе детей. По данным Mash, всего в Петербурге было задержано около 3000 человек.
Из них более 600 человек находились в России с нарушением миграционного законодательства, пишет телеграм-канал. Они получили административные протоколы, а с еще сотней будет решаться вопрос о выдворении.
О задержаниях в Москве написала Sota. Телеграм-канал уточнил, что мигрантов увозили в автозаке под предлогом «поиска правонарушений в базе». Число задержанных не разглашается.
Это не первый раз, когда полиция устраивает подобные рейды в новогоднюю ночь. В прошлом году «Фонтанка» писала о почти 2000 задержанных в Петербурге. В Москве, по словам правозащитницы Валентины Чупик, задержали не менее 350 человек.
*«Бумага» внесена Минюстов в реестр иноагентов.