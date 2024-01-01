В новогоднюю ночь в Москве родились 54 ребенка

В Москве в новогоднюю ночь родились 54 ребенка. Об этом рассказала заммэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Среди новорожденных — 29 мальчиков и 25 девочек. По словам Раковой, первый ребенок в новом году появился на свет в перинатальном центре ГКБ № 67 имени Л.А. Ворохобова на северо-западе Москвы. Его вес составил 3190 граммов.
А в роддоме ГКБ № 52 девочка родилась всего за 10 минут до боя курантов. Ракова подчеркнула, что за роженицами и их детьми ухаживали сотрудники акушерско-гинекологической службы Москвы — врачи, акушеры и медсестры. Сейчас все малыши чувствуют себя хорошо.
«Новый год — это время чудес, когда мы с радостью и надеждой заглядываем в будущее. Для некоторых родителей самое заветное желание сбывается уже в новогоднюю ночь в городских роддомах и перинатальных центрах», — добавила заммэра.