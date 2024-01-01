В новогоднюю ночь в Москве родились 54 ребенка

А в роддоме ГКБ № 52 девочка родилась всего за 10 минут до боя курантов. Ракова подчеркнула, что за роженицами и их детьми ухаживали сотрудники акушерско-гинекологической службы Москвы — врачи, акушеры и медсестры. Сейчас все малыши чувствуют себя хорошо.