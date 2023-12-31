В сети возродили мем про свитер с оленем. На свитерах пишут глупые предложения друзей и коллег

Как отмечает Medialeaks, мем про свитер с оленем появился в 2017 году. Его придумал российский дизайнер Антон Жаворонков — он нарисовал несколько свитеров, на которых изобразил глупое поведение людей. Сильнее всего завирусился свитер с неправильной парковкой.