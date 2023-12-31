В сети возродили мем про свитер с оленем. На свитерах пишут глупые предложения друзей и коллег

В X (бывшем твиттере) вспомнили мем про свитер с оленем. Под «оленем» в этом случае имеется в виду не парнокопытное млекопитающее, а не самый умный человек.
Пользователи пишут на свитерах глупые сообщения или раздражающие предложения от друзей, коллег и знакомых. Один из юзеров решил, что в этом контексте актуально выглядит нелепое оправдание за ночной звонок от бывшего.
Еще один способ стать оленем на свитере — написать бестактное предложение.
В тренде участвуют крупные компании: «Красное и белое» поместило на свитер предложение купить все вечером 31 декабря, а «Твое» — зарелизить проект до Нового года.
Как отмечает Medialeaks, мем про свитер с оленем появился в 2017 году. Его придумал российский дизайнер Антон Жаворонков — он нарисовал несколько свитеров, на которых изобразил глупое поведение людей. Сильнее всего завирусился свитер с неправильной парковкой.