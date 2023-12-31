«Постарайтесь стать более хорошими и честными»: Навальный поздравил подписчиков с Новым годом

Алексей Навальный опубликовал в своих соцсетях новогоднее поздравление. Он написал, что ужасно скучает по семье, но не чувствует себя одиноким или брошенным.
«Уже третий Новый год я попадаю на традиционное семейное новогоднее фото с помощью фотошопа. Стараюсь идти в ногу со временем и попросил, чтобы в этот раз меня нарисовал искусственный интеллект. Надеюсь, получилось что‑то праздничное — я сам эту картинку увижу, только когда письмо с ней дойдет до Ямала», — заявил политик.
Навальный отметил, что очень скучает по жене Юле, детям, родителям, брату, «друзьям-товарищам-коллегам» и по работе. Ему не хватает даже возможности поругаться «на тех, кто в Новый год шлет дурацкие одинаковые поздравления и картинки по всему списку адресатов в WhatsApp».
При этом оппозиционер сказал, что совсем не чувствует «одиночества, брошенности или оторванности». «Настроение отличное и вполне новогоднее. Но нормальное человеческое общение во всех его видах — от шуточек за новогодним столом до переписок в телеграме и коментов в инстаграме* и твиттере — не заменишь ничем», — отметил он.
В новом году политзаключенный пожелал всем стать более хорошими и честными. «Не скучайте. Ни страшно. Ни сильно. Ни очень. Никак не скучайте и не давайте вашим близким скучать по вам. Оставайтесь хорошими, честными людьми и в будущем году постарайтесь стать немного более хорошими и честными. Себе я, в общем, именно этого и желаю. Не болейте, берегите себя», — написал он.
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.