«Постарайтесь стать более хорошими и честными»: Навальный поздравил подписчиков с Новым годом

В новом году политзаключенный пожелал всем стать более хорошими и честными. «Не скучайте. Ни страшно. Ни сильно. Ни очень. Никак не скучайте и не давайте вашим близким скучать по вам. Оставайтесь хорошими, честными людьми и в будущем году постарайтесь стать немного более хорошими и честными. Себе я, в общем, именно этого и желаю. Не болейте, берегите себя», — написал он.