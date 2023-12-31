Владимир Путин выступил с новогодним обращением

Владимир Путин обратился к россиянам с новогодним обращением. В 15.00 по московскому времени по его показали в эфире российских телеканалов на Дальнем Востоке.
«В году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали, гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасности, наши ценности, которые остаются для нас нерушимой опорой», — заявил он.
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