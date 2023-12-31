В Минске арестовали участников хентай-вечеринки для взрослых

Первым о вечеринке в Минске рассказал пропагандист Константин Придыбайло. «В канун Рождества в ночном клубе в Минске устроили весьма странное мероприятие. Без контекста выглядит сомнительно, но морализаторством заниматься не хочется. Кто пришел и там был — это их решение. Но что это было и почему там мужики в женском белье бегают, сверкая жопой, — вопросики. Пропаганда чего это?» — написал Придыбайло и приложил видео с вечеринки.