В Минске арестовали участников хентай-вечеринки для взрослых

Хентай-вечеринка 18+ в одном из минских клубов закончилась массовыми арестами. Как пишет «Наша нiва», силовики задержали около 10 человек — организаторов и участников.
Им назначили сроки от 5 до 15 дней по обвинению в хулиганстве и другим административным статьям. Среди задержанных — поклонники аниме, манги, хентая и других субкультур.
Первым о вечеринке в Минске рассказал пропагандист Константин Придыбайло. «В канун Рождества в ночном клубе в Минске устроили весьма странное мероприятие. Без контекста выглядит сомнительно, но морализаторством заниматься не хочется. Кто пришел и там был — это их решение. Но что это было и почему там мужики в женском белье бегают, сверкая жопой, — вопросики. Пропаганда чего это?» — написал Придыбайло и приложил видео с вечеринки.
Хентай-вечеринка была закрытым мероприятием со строгим возрастным ограничением. «Наша нiва» отмечает, что подобные вечеринки проводились и раньше, но не привлекали внимание силовиков. СМИ предполагает, что аресты могут быть связаны с «почти голой» вечеринкой Насти Ивлеевой.