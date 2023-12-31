В нескольких российских регионах отменили праздничные салюты после обстрела Белгорода

Власти ряда регионов России, преимущественно на Дальнем Востоке, отменили новогодние фейерверки после обстрела Белгорода, в результате которого погибли как минимум 24 человека.
В приграничных с Украиной Воронежской и Курской областях действует запрет на запуск фейерверков. В Воронежской области власти решили полностью отказаться от праздничной программы. Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал жителей региона «остаться дома и провести время с родными и близкими».
Во многих российских регионах и до событий в Белгороде решили отказаться от праздничных фейерверков. В Москве новогоднего салюта не будет второй год подряд.
30 декабря Белгород подвергся ракетному удару, несколько снарядов разорвались в центре города. По последним данным, погибли 24 человека, еще 108 пострадали. В результате атаки повреждены 37 многоквартирных домов, 453 квартиры, три частных дома, семь социальных объектов, больше 50 автомобилей.
В российском Минобороны заявили, что украинская сторона нанесла удар двумя ракетами «Ольха» с кассетными зарядами и реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства. Дежурные средства ПВО сбили ракеты и большинство снарядов, но часть обломков упала на город, отметили в ведомстве.