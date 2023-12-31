В нескольких российских регионах отменили праздничные салюты после обстрела Белгорода

Во Владивостоке отменили новогодние салюты, написал в телеграм-канале мэр Константин Шестаков. В Петропавловске-Камчатском тоже не будет фейерверка, но праздничная программа в городе останется, сообщил градоначальник Константин Брызгин. Такое же решение принял глава Благовещенска Олег Имамеев.