«Тед Лассо» и «Утреннее шоу»: Apple TV+ подвел итоги 2023 года в праздничном ролике

Apple TV+ представил ролик, в котором собрал главные проекты уходящего года.
В видео стриминг вспоминает «Теда Лассо», «Утреннее шоу», «Захваченный рейс», «Без ответа», «Предсказание», «Платонические отношения» и другие. «Тост за горькие прощания и сладкие начинания. С Новым годом от ваших друзей из Apple TV+», — говорится в описании под видео.
В 2023 году на Apple TV+ вышло меньше контента из‑за забастовки актеров и сценаристов. Но при том этом количество часов просмотра увеличилось по сравнению с предыдущим годом.
В 2024-м Apple TV+ представит такие фильмы и сериалы, как «Судимость», «Властелины воздуха», «Династия», «Сахар», «Аргайл», «Подстрекатели» и другие.
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