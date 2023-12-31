«Тед Лассо» и «Утреннее шоу»: Apple TV+ подвел итоги 2023 года в праздничном ролике

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:27
Фото: Apple TV+

Apple TV+ представил ролик, в котором собрал главные проекты уходящего года.

В видео стриминг вспоминает «Теда Лассо», «Утреннее шоу», «Захваченный рейс», «Без ответа», «Предсказание», «Платонические отношения» и другие. «Тост за горькие прощания и сладкие начинания. С Новым годом от ваших друзей из Apple TV+», — говорится в описании под видео.

В 2023 году на Apple TV+ вышло меньше контента из‑за забастовки актеров и сценаристов. Но при том этом количество часов просмотра увеличилось по сравнению с предыдущим годом.

Способность удерживать внимание подписчиков объясняется разнообразием оригинальных проектов.

В 2024-м Apple TV+ представит такие фильмы и сериалы, как «Судимость», «Властелины воздуха», «Династия», «Сахар», «Аргайл», «Подстрекатели» и другие.

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