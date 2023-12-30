Задержан подозреваемый в убийстве отца Легойды. По данным СМИ, он был завербован в ЧВК из колонии

По данным Baza, задержанный — 25-летний Адам Щербаков из Брянска. В 2015 году он был судим за кражу и покушение на убийство, а в 2018-м — избил несовершеннолетнюю арматурой и ограбил, за что ему дали 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.