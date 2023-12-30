Задержан подозреваемый в убийстве отца Легойды. По данным СМИ, он был завербован в ЧВК из колонии

В Подмосковье полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве отца Владимира Легойды Романа. Кадры его допроса опубликованы в телеграм-канале Следственного комитета.
Подозреваемый признал вину. Он заявил, что попросил 90-летнего Романа Легойду подвести его до магазина. На полпути мужчина остановил отца журналиста, показал нож и потребовал деньги, тот отказался давать.
«Мы начали бороться, он пытался вырвать у меня нож. И все. Я его убил», — сказал подозреваемый. После убийства он забрал у Легойды 100 тыс. рублей.
Мужчине предъявлены обвинения по статьям об убийстве, использовании заведомо подложного документа и разбое.
По данным Baza, задержанный — 25-летний Адам Щербаков из Брянска. В 2015 году он был судим за кражу и покушение на убийство, а в 2018-м — избил несовершеннолетнюю арматурой и ограбил, за что ему дали 9 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.
Телеграм-канал пишет, что в колонии Щербаков подписал контракт с Миноброны, несколько месяцев был штурмовиком, а потом дезертировал. «112» сообщает, что подозреваемый воевал в составе ЧВК и был амнистирован.
Владимир Легойда — председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.