В Москве избили журналиста Павла Лобкова. Нападение могло быть совершено на почве гомофобии

Павлу Лобкову 56 лет. С середины 1990-х он работал корреспондентом на НТВ, с 2012 года до 2021-го был ведущим на телеканале «Дождь»**, затем сотрудничал с проектом «Редакция» Алексея Пивоварова**. В ноябре прошлого года интервью с Лобковым выпустил Юрий Дудь**.