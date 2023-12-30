В Москве избили журналиста Павла Лобкова. Нападение могло быть совершено на почве гомофобии

Журналист Павел Лобков сообщил в фейсбуке*, что его избили на Патриарших прудах в Москве. Он опубликовал фотографии, на которых видно, что его лицо и руки в крови и ссадинах.
Лобков не привел подробностей конфликта, но, судя по его постам, нападавшие использовали в его адрес гомофобные оскорбления. Лобков — открытый гей.
«И другого новогоднего подарка у меня для вас нет. Разбитая харя ***** во дворе на Патриках», — написал журналист.
Павлу Лобкову 56 лет. С середины 1990-х он работал корреспондентом на НТВ, с 2012 года до 2021-го был ведущим на телеканале «Дождь»**, затем сотрудничал с проектом «Редакция» Алексея Пивоварова**. В ноябре прошлого года интервью с Лобковым выпустил Юрий Дудь**.
*Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.
**«Дождь», Алексей Пивоваров и Юрий Дудь внесены Минюстом в реестр иноагентов.