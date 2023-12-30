Пирса Броснана будут судить за незаконное проникновение к гейзерам Йеллоустонского парка

В августе житель Мичигана получил термические ожоги после того, как сошел с официальной тропы в Йеллоустоне. В 2016 году 23-летний мужчина умер в одном из источников, сойдя с пути. На следующий день власти решили, что забирать его тело слишком опасно, поскольку оно почти полностью растворилось.