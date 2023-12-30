Пирса Броснана будут судить за незаконное проникновение к гейзерам Йеллоустонского парка

Рейнджеры Службы национальных парков США обвинили актера Пирса Броснана в незаконном проникновении на территорию Йеллоустонского национального парка. 23 января бывший исполнитель роли Джеймса Бонда должен предстать перед судом в штате Вайоминг, сообщает Би-би-си.
Согласно обвинительным документам, 1 ноября Броснан во время прогулки вошел в запретную зону горячих источников Мамонтовы террасы. Сообщается, что актер сошел с туристической тропы, чтобы попасть на экологически чувствительную территорию.
Находиться рядом с гейзерами в Йеллоустоунском парке опасно — более 20 человек погибли, упав в горячие источники. На сайте парка уточняется, что земля там хрупкая, и человек может легко попасть в лужу с кипящей кислотой.
В августе житель Мичигана получил термические ожоги после того, как сошел с официальной тропы в Йеллоустоне. В 2016 году 23-летний мужчина умер в одном из источников, сойдя с пути. На следующий день власти решили, что забирать его тело слишком опасно, поскольку оно почти полностью растворилось.
Броснан обвинения пока не комментировал. Актер находился в Йеллоустоуне для съемок грядущего вестерна «Нечестивая троица», в котором также играет Сэмюэль Л.Джексон.