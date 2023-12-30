Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк стала кавалером ордена Британской империи

Британская актриса Эмилия Кларк, известная более всего по роли Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов», стала кавалером ордена Британской империи. Об этом сообщил ТАСС.
Кларк удостоилась этой чести вместе с матерью Дженнифер за то, что создала благотворительную организацию SameYou. Она занимается помощью людям, которые получили повреждения головного мозга.
Помимо Кларк и ее матери, государственные награды присудили еще более 1,2 тыс. человек. Среди них есть как знаменитости, так и простые граждане Великобритании.
Рыцарские титулы получили основатель фестиваля «Гластонбери» Майкл Эвис и вдова писателя Роальда Даля Фелисити. Вратарь женской сборной Англии по футболу Мэри Эрпс стала кавалером ордена Британской империи.
Режиссер Ридли Скотт получил титул рыцаря Большого креста — это высшая степень ордена Британской империи. Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби стал рыцарем Большого креста ордена королевы Виктории.
Орден Британской империи вручают с 1917 года. Существует пять степеней награды: кавалеры, офицеры, командоры ордена, а также рыцари и дамы-командоры, и рыцари и дамы Большого креста.