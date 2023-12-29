Дочь Рамзана Кадырова пожаловалась в минздрав Чечни на нарушения врачебной этики

Айшат Кадырова, старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, пожаловалась в минздрав республики из‑за нарушения врачебной этики. Об этом рассказал в своем телеграм-канале министр здравоохранения региона Адам Алханов.
Он отметил, что Кадырова столкнулась с «проявлением вопиющего непрофессионализма» и «просто нарушением базовых моральных принципов». Судя по словам Алханова, врач нарушила медицинскую тайну.
«Напомню, что в медицинской сфере любая информация, связанная с состоянием здоровья человека, в том числе и сведения о самом факте обращения за медицинской помощью, должны оставаться между врачом и пациентом», — написал Алханов.
Он подчеркнул, что «врачебная деятельность основана на высоких этических и деонтологических принципах». «Эти требования остаются незыблемыми даже после смерти человека», — напомнил министр.
Алханов пообещал принять меры против недобросовестного врача, а также «всех, кто в республике будет позорить благородную профессию».