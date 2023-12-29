Тело отца журналиста Владимира Легойды нашли в Московской области

Юлия Онодэра
Вчера в 23:16
Фото: из соцсетей Владимира Легойды

В подмосковном городе Видное обнаружили тело отца журналиста Владимира Легойды. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГСУ СК.

Труп 90-летнего мужчины нашли на обочине автомобильной дороги в Ленинском городском округе. На его теле, как отметили в правоохранительных органах, оказалось множество колото-резаных ран.

По факту обнаружения тело возбудили уголовное дело об убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил предоставить ему оперативный доклад об обстоятельствах случившегося.

Владимир Легойда — председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. Он пока никак не прокомментировал новость о смерти отца.

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