Тело отца журналиста Владимира Легойды нашли в Московской области

В подмосковном городе Видное обнаружили тело отца журналиста Владимира Легойды. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГСУ СК.
Труп 90-летнего мужчины нашли на обочине автомобильной дороги в Ленинском городском округе. На его теле, как отметили в правоохранительных органах, оказалось множество колото-резаных ран.
По факту обнаружения тело возбудили уголовное дело об убийстве. Глава СК Александр Бастрыкин поручил предоставить ему оперативный доклад об обстоятельствах случившегося.
Владимир Легойда — председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. Он пока никак не прокомментировал новость о смерти отца.