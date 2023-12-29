Сайт президентской кампании Владимира Путина подвергся DDoS-атакам

Сайт кандидата на должность президента России Владимира Путина подвергся DDoS-атакам. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на пресс-секретаря избирательного штаба Александру Суворову.
По ее словам, ресурс атаковали около 13.00 по московскому времени из‑за рубежа. Для защиты портала, как отметила Суворова, «предприняты все необходимые меры». В данный момент сайт работает в штатном режиме, добавила пресс-секретарь.
Сайт президентской кампании Путина появился 29 декабря. На нем можно найти дневник кампании, биографию политика, информацию о его доверенных лицах, а также данные предвыборного штаба.
Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Жители 29 регионов смогут проголосовать дистанционно.
В данный момент претендентами на участие в выборах стали 33 человека, среди них — лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, представляющий партию «Новые люди».