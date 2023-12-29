Смайлик, плачущий от смеха, стал самым популярным эмодзи 2023 года

По словам Брони, больше всего в уходящем году люди использовали эмодзи, которые «стали абсолютной классикой». На первое место попал эмодзи «слезы радости», на второе — «катаюсь на полу от смеха». На третьей позиции — традиционное красное сердце. Издание отметило, что эти символы были в топ-3 и в середине года.