Смайлик, плачущий от смеха, стал самым популярным эмодзи 2023 года

Александр Голиков
Сегодня в 20:31
Фото: Domingo Alvarez E/Unsplash

Портал Yahoo! попросил главного редактора портала Emojipedia Кита Брони составить список 10 эмодзи, которые пользователи интернета и соцсетей чаще всего использовали в 2023 году.

По словам Брони, больше всего в уходящем году люди использовали эмодзи, которые «стали абсолютной классикой». На первое место попал эмодзи «слезы радости», на второе — «катаюсь на полу от смеха». На третьей позиции — традиционное красное сердце. Издание отметило, что эти символы были в топ-3 и в середине года.

В первую десятку также вошли эмодзи «молитва», «рыдаю взахлеб», «влюбленные глаза», «искры», «огонь», «большое счастье» и «улыбка с сердечками».

© Изображение: соцсети

Главред Emojipedia считает, что лидерство позитивных эмодзи в списке говорит о том, что пользователи часто переписывались с друзьями и семьей. В общении с ними они «продолжали выражать позитив», уточнил Брони.

Он также поделился прогнозом на 2024 год. По его мнению, «слезы радости» и в следующем году станут самым популярным эмодзи. Вместе с ними на первых позициях появятся и другие смеющиеся смайлики.

Расскажите друзьям
Теги:
Yahoo
;
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+