Фигуристка Евгения Медведева рассказала, как врач потушила сигарету о ее спину

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о враче, который необычным способом лечил ее спину в этом году. Спортсменка дала интервью изданию Sport24.
Во время гастролей шоу Ильи Авербуха в Сочи Медведева отправилась в больницу с болью в спине, из‑за которой она «не могла встать с кровати». «Приезжаю, а там не клиника, а старая детская поликлиника, только в разы меньше. Окна с железной решеткой, и изнутри на них наклеены бумажные снежинки, летом!» — вспомнила она.
Лечить ее стала «маленькая тетка», которой, по оценке фигуристки, около 70 лет. «Она меня кладет, водит по позвоночнику и говорит: „Спортом вообще не занимаешься, горб у тебя растет“. <…> Лежу, спину спиртиком обработали. Раз иголочка, два, три. Потом она говорит: „Я тебе сейчас сделаю кое‑что, нужно будет потерпеть восемь секунд“. Проходит какое‑то время, у меня как начинает жечь, чувствую пахнет паленым. Она сигарету об меня потушила!» — рассказала Медведева.
На своей спине фигуристка увидела «огромную черную дырку», на месте которой у нее остался шрам. «Самое интересное, я выбежала, вызвала такси и понимаю, что у меня реально спину отпустило с левой стороны», — отметила Медведева. За такое лечение она отдала 15 тыс. рублей.
В апреле этого года 24-летняя Медведева рассказала, что завершила профессиональную карьеру из‑за проблем со спиной.