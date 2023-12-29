Фигуристка Евгения Медведева рассказала, как врач потушила сигарету о ее спину

Лечить ее стала «маленькая тетка», которой, по оценке фигуристки, около 70 лет. «Она меня кладет, водит по позвоночнику и говорит: „Спортом вообще не занимаешься, горб у тебя растет“. <…> Лежу, спину спиртиком обработали. Раз иголочка, два, три. Потом она говорит: „Я тебе сейчас сделаю кое‑что, нужно будет потерпеть восемь секунд“. Проходит какое‑то время, у меня как начинает жечь, чувствую пахнет паленым. Она сигарету об меня потушила!» — рассказала Медведева.