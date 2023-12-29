Около 19 тыс. россиян встретят Новый год на бортах самолетов

Рейсы, в том числе по международным направлениям, вылетят по местному времени в 2023-м, а приземлятся уже в 2024-м. В полночь в воздухе будут находиться 26 самолетов «Аэрофлота», 24 борта S7 Airlines, 14 — «Уральских авиалиний», девять — «России», семь — «Победы», по три у Red Wings, Azur Air, «Якутии» и один — у Nordwind.