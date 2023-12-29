Около 19 тыс. россиян встретят Новый год на бортах самолетов

Рейсы, в том числе по международным направлениям, вылетят по местному времени в 2023-м, а приземлятся уже в 2024-м. В полночь в воздухе будут находиться 26 самолетов «Аэрофлота», 24 борта S7 Airlines, 14 — «Уральских авиалиний», девять — «России», семь — «Победы», по три у Red Wings, Azur Air, «Якутии» и один — у Nordwind.
Российские авиакомпании подготовили для своих пассажиров различные поздравления и сюрпризы. Так, «Аэрофлот» устроит розыгрыш на бесплатные перелеты в 2024 году туда-обратно экономклассом в любом направлении на регулярных рейсах перевозчика.
S7 на новогодних перелетах вместе с горячим питанием предложит пассажирам салат оливье, макаруны и мандарины, согревающий безалкогольный глинтвейн и игристое. А на рейсах «России» предложат 100 мл игристого вина и шоколадку.
Атмосферу на рейсах «Победы» создадут Дед Мороз и Снегурочка. В этом году лоукостер вновь проводит новогоднюю акцию, в рамках которой клиенты в костюмах могут улететь совершенно бесплатно на любом рейсе перевозчика по России при наличии свободных мест.