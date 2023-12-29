Wink и «Аутло» выпустили коллекцию по сериалу «Слово пацана». Ее лицом стал Слава Копейкин

«Я считаю, у наших друзей из „Аутло“ идеально получилось передать атмосферу сериала, стиль того времени, адаптированный под текущие тренды. Эстетика советского периода конца 80-х годов с визуальной точки зрения у нас ассоциируется с пленочной фотографией. Поэтому фотосъемка капсулы была сделана на пленку», — рассказала директорка по контентному маркетингу Wink Евгения Мельникова.