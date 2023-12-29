Wink и «Аутло» выпустили коллекцию по сериалу «Слово пацана». Ее лицом стал Слава Копейкин

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:32

Wink и бренд одежды «Аутло» выпустили лимитированную коллекцию по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

Лицом капсулы стал исполнитель роли Турбо Слава Копейкин. В коллекцию вошли куртка, лонгслив и шапки-ушанки, схожие с теми, что носили герои сериала.

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© Фото: пресс-материалы
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© Фото: пресс-материалы
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© Фото: пресс-материалы
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© Фото: пресс-материалы
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© Фото: пресс-материалы
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© Фото: пресс-материалы
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© Фото: пресс-материалы
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© Фото: пресс-материалы
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© Фото: пресс-материалы
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© Фото: пресс-материалы

«Я считаю, у наших друзей из „Аутло“ идеально получилось передать атмосферу сериала, стиль того времени, адаптированный под текущие тренды. Эстетика советского периода конца 80-х годов с визуальной точки зрения у нас ассоциируется с пленочной фотографией. Поэтому фотосъемка капсулы была сделана на пленку», — рассказала директорка по контентному маркетингу Wink Евгения Мельникова.

«Слово пацана. Кровь на асфальте» — сериал Жоры Крыжовникова, который рассказывает о молодежных группировках Казани конца 1980-х. Премьера его первой серии состоялась 9 ноября, заключительный эпизод первого сезона вышел 21 декабря. Шоу быстро стало одним из самых обсуждаемых в России.

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