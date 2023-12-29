Сотни реквизитов из «Наследников» выставили на аукцион

Heritage Auctions проводит крупный онлайн-аукцион, на котором представлены сотни реквизитов из сериала «Наследники».
На аукционе представлены вещи всех членов Рой, от Логана до кузена Грега, в том числе костюмы, которые носили Кендалл, Роман и Коннор. Причем свадебный костюм последнего включен в подборку.
Подборка нарядов отдает дань уважения модным нарядам Кендалл, которые в основном шились на заказ в Loro Piana. Среди других брендов — Prada, Lanvin, Yves Saint Laurent и другие.
На аукцион выставлена не только одежда. Поклонники могут стать обладателями поддельного диплома Кендалла Роя из Гарварда или вымышленного номера журнала, в котором он опубликован на обложке.
Еще на Heritage Auctions представлен значок Тома Вамбсгана ROYCO, кредитные карты Кендалла, личные фотографии Логана в рамке, банка клюквенного соуса Ocean Spray, которой Логан ударил внука по голове, а также несколько предметов мебели и домашнего декора.
Все предметы из коллекции «Наследники» уже выставлены на онлайн-торги, которые продлятся до 13 января.
Сериал «Наследники» вышел на экраны в 2018 году. В 2023-м он стал лидером по количеству номинаций «Эмми» (27). Помимо этого, впервые в категории «Лучший актер в драматическом сериале» было представлено сразу три артиста из одного шоу (Брайан Кокс, Киран Калкин и Джереми Стронг).
Финал шоу, вышедший в эфир в конце мая, собрал самую большую аудиторию за всю историю сериала. Сюжет «Наследников» строится вокруг вымышленной семьи Рой, владеющей глобальной медиаимперией Waystar Royco. Наследники понимают, что время патриарха семьи, Логана Роя, подходит к концу, а значит, каждый из них может побороться за право встать во главе компании.