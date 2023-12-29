Сотни реквизитов из «Наследников» выставили на аукцион

Финал шоу, вышедший в эфир в конце мая, собрал самую большую аудиторию за всю историю сериала. Сюжет «Наследников» строится вокруг вымышленной семьи Рой, владеющей глобальной медиаимперией Waystar Royco. Наследники понимают, что время патриарха семьи, Логана Роя, подходит к концу, а значит, каждый из них может побороться за право встать во главе компании.