Наследница L’Oreal стала первой женщиной с состоянием 100 млрд долларов

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:39
Фото: Getty Images

Наследница косметической компании L’Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс стала первой женщиной, чье состояние достигло 100 млрд долларов. Об этом сообщил Bloomberg.

Состояние Бетанкур-Майерс оценивается в 100,2 млрд долларов. К 28 декабря 2023 года оно выросло до рекордного размера за счет высоких цен за акции компании L’Oreal.

Франсуаза входит в состав правления L’Oreal с 1997 года. Она — единственная внучка основателя компании Эжена Шуллера и единственная дочь Лилиан Бетанкур. У Бетанкур-Майерс — двое сыновей, вместе с ними она владеет 33% бизнеса L’Oreal.

Бетанкур-Майерс не раз называли самой богатой женщиной мира. Она возглавляла рейтинг Forbes в 2019, 2021, 2022 и 2023 годах. В этом рейтинге много раз была и ее мать — она считалась богатейшей женщиной мира 14 лет подряд.

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