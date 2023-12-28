Наследница L’Oreal стала первой женщиной с состоянием 100 млрд долларов

Бетанкур-Майерс не раз называли самой богатой женщиной мира. Она возглавляла рейтинг Forbes в 2019, 2021, 2022 и 2023 годах. В этом рейтинге много раз была и ее мать — она считалась богатейшей женщиной мира 14 лет подряд.