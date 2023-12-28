Наследница L’Oreal стала первой женщиной с состоянием 100 млрд долларов

Наследница косметической компании L’Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс стала первой женщиной, чье состояние достигло 100 млрд долларов. Об этом сообщил Bloomberg.
Состояние Бетанкур-Майерс оценивается в 100,2 млрд долларов. К 28 декабря 2023 года оно выросло до рекордного размера за счет высоких цен за акции компании L’Oreal.
Франсуаза входит в состав правления L’Oreal с 1997 года. Она — единственная внучка основателя компании Эжена Шуллера и единственная дочь Лилиан Бетанкур. У Бетанкур-Майерс — двое сыновей, вместе с ними она владеет 33% бизнеса L’Oreal.
Бетанкур-Майерс не раз называли самой богатой женщиной мира. Она возглавляла рейтинг Forbes в 2019, 2021, 2022 и 2023 годах. В этом рейтинге много раз была и ее мать — она считалась богатейшей женщиной мира 14 лет подряд.