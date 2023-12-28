Долли Партон исполнила желание неизлечимо больного фаната. Она спела для него свой главный хит

Долли Партон удивила неизлечимо больного фаната личным телефонным звонком. Она спела ему свой главный хит «I Will Always Love You».
В 2021 году у ЛеГранда Голда из штата Юты диагностировали колоректальный рак четвертой стадии. Лечение не помогло, мужчину перевели в хоспис — ему осталось жить всего несколько месяцев. Перед кончиной фанат Партон составил список желаний, одним из которых было знакомство с певицей.
«Он переживал сильнейший упадок. Я просто достала салфетку и спросила: „Что ты хочешь сделать? Что ты хочешь сделать перед смертью?“», — рассказала KSL TV жена пациента Элис Голд. Она рассказала в соцсетях о предсмертном желании своего мужа в надежде, что Партон сможет осуществить одну из самых больших его мечтаний. В один из дней ей позвонили, а на другом конце провода была певица, которая представилась Долли Пи.
«Я просто рада узнать, что у меня есть преданный поклонник и что у меня была возможность наблюдать за этим путешествием все эти годы. Я просто счастлив, что нам удалось вместе проделать этот путь в этой жизни. Я всегда хочу, чтобы люди были счастливы с моей музыкой, тем, что я это делаю, и тем, что говорю, и я просто рада знать, что каким‑то образом затронула вашу жизнь. Так что спасибо, что оказали мне такую честь», — сказал Партон.
Артистка спела «I Will Always Love You», пропев в конце культовой строчки инициалы ЛеГранда Голда — ЭлДжи (LG). «Она спела песню, вписала в нее мое имя. Теперь я чувствую себя бессмертным», — поделился фанат.
В списке желаний Гранда также есть посещение студенческого баскетбольного турнира в Лас-Вегасе и концерта Натали Мерчант в Чикаго.