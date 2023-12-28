Долли Партон исполнила желание неизлечимо больного фаната. Она спела для него свой главный хит

«Я просто рада узнать, что у меня есть преданный поклонник и что у меня была возможность наблюдать за этим путешествием все эти годы. Я просто счастлив, что нам удалось вместе проделать этот путь в этой жизни. Я всегда хочу, чтобы люди были счастливы с моей музыкой, тем, что я это делаю, и тем, что говорю, и я просто рада знать, что каким‑то образом затронула вашу жизнь. Так что спасибо, что оказали мне такую ​​честь», — сказал Партон.