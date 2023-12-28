В России запустили бесплатный сервис для отправки новогодних открыток политзаключенным

Креативное агентство SLD.agency создало проект Jailmail: с его помощью можно бесплатно отправить письма и новогодние открытки россиянам, отбывающим наказание за политические статьи. Об этом рассказало издание «Такие дела».
На сайте можно написать поздравления для 51 человека. Сотрудники проекта перенесут текст на праздничную открытку и доставят ее политзаключенному к началу января.
«Конечно, письма можно написать самостоятельно через онлайн-платформу, но не во всех тюрьмах есть эта система, и все-таки получить реальную открытку гораздо приятнее», — прокомментировал креативный директор SLD.agency Александр Чумаченко.
По данным правозащитного центра «Мемориал»*, сейчас в России более 600 политзаключенных. По словам правозащитников, большинство из них не получают много внимания со стороны СМИ, будучи немедийными фигурантами, а написать письмо или отправить открытку — простой способ поддержать человека в заключении.
* Правозащитный центр «Мемориал» был признан иноагентом и ликвидирован по решению Верховного суда в декабре 2021 года.