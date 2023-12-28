В России запустили бесплатный сервис для отправки новогодних открыток политзаключенным

По данным правозащитного центра «Мемориал»*, сейчас в России более 600 политзаключенных. По словам правозащитников, большинство из них не получают много внимания со стороны СМИ, будучи немедийными фигурантами, а написать письмо или отправить открытку — простой способ поддержать человека в заключении.