В Латвии заблокировали все сайты, связанные с «Яндексом»

Национальный совет по электронным СМИ Латвии закрыл доступ ко всем сайтам, связанным с «Яндексом». Об этом председатель организации Ивар Аболиньш сообщил в своем аккаунте в соцсети X.
Он уточнил, что вскоре в стране также заблокируют доступ к «Яндекс Музыке». По словам Аболиньша, сервис «также предлагает бесплатный доступ к российской музыке и подкастам лиц, попавших под санкции ЕС».
Сайт Yandex.ru и его зеркала заблокировали в Латвии в апреле 2022 года. Совет посчитал, что на главной странице «Яндекса» распространяется «искаженная и ложная информация» о событиях в мире, в том числе о боевых действиях на территории Украины.
По информации издания Delfi, компания подала апелляцию в административный районный суд. Ее рассмотрят 29 февраля 2024 года.
В марте 2022-го в Латвии также заблокировали сервис по заказу такси «Яндекс Go», так как, по информации местных властей, он передавал данные на серверы в России.