В Китае стали популярны пластические операции для кошек и собак

Чаще всего собакам и кошкам пытаются поменять форму ушей. Владельцы животных хотят, чтобы они напоминали уши мультипликационного персонажа Микки Мауса. Специалисты по животным осуждают эту практику.
Они напоминают, что операции приносят физическую боль и психологический стресс питомцам. Тем не менее, в Китае не существует никаких юридических ограничений на проведение этих манипуляций.
«Это редко проводится в ветеринарных клиниках в городах первого уровня, но распространено в собачьих питомниках и местах, где разводят животных», — рассказал декан пекинского Международного медцентра для домашних животных Loving Care Лю Юньдун.
Он отметил, что пластическая операция по созданию «ушек Микки» состоит из двух частей. Сначала ветеринарам необходимо под анестезией удалить часть тканей, а затем придать ушам вертикальное положение — на это может уйти от 20 до 60 дней.
«Как ветеринары, мы придерживаемся принципа защиты животных и не поддерживаем такие операции. Все коллеги, с которыми я сталкивался, молчаливо выступают против», — подчеркнул Лю Юньдун.
Специалист добавил, что операции чреваты побочными эффектами. Они могут привести к физическим увечьям и психологическим травмам. Кроме того, анестезия сопряжена с рисками.
«Повреждение естественной структуры ушей может вызвать психогенные проблемы у некоторых домашних животных. Например, некоторые чувствительные питомцы могут постоянно чесаться из‑за чрезмерной боли», — пояснил эксперт.