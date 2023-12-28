Ариана Гранде выпустит новый альбом в 2024 году

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:55
Фото: 20th Century Fox Television

Ариана Гранде анонсировала в своих соцсетях релиз нового альбома. «Увидимся в следующем году», — написала она.

Певица опубликовала серию снимков и видео, отметив своего продюсера Илью Салманзаде. На одних кадрах можно увидеть танцующую Гранде и ее маму, а на других — певицу в слезах.

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Последний студийный альбом певицы «Positions» дебютировал в 2020 году. Через год она приняла участие в создании ремикса на трек Weeknd «Die for You», а затем выпустила «Just Look Up» с Кидом Кади.

Не так давно Гранде закончила сниматься в фильме «Злая», выход которого запланирован на ноябрь 2024 года. В основу музыкального фильма лег одноименный мюзикл Стивена Шварца и Уинни Хольцмана.

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