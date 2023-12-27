Журнал можно приобрести с одной из трех обложек: от Родиона Китаева, Виктории Кошелевой или Гриши. По словам куратора Александра Буренкова, их работы «напоминают нам о том, что природа человека непредсказуема: за фасадом расчетливого эгоиста может легко оказаться личность альтруистичная, многогранная, относящаяся ко всему в своей жизни со страстью».