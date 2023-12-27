«Сноб» выпустил 104-й номер журнала, темой выпуска стала страсть. Сейчас его можно предзаказать на Ozon.
«Страсть сопровождает человека с детства. Кому‑то с ней удается мирно сосуществовать, кому‑то приходится ежедневно бороться. Одних страсть возносит. Других губит. 104-й номер журнала посвящен людям, которые смогли свою страсть обуздать», — объясняет выбор в своей колонке главный редактор 104-го номера «Сноба» Никита Павлюк-Павлюченко.
Журнал можно приобрести с одной из трех обложек: от Родиона Китаева, Виктории Кошелевой или Гриши. По словам куратора Александра Буренкова, их работы «напоминают нам о том, что природа человека непредсказуема: за фасадом расчетливого эгоиста может легко оказаться личность альтруистичная, многогранная, относящаяся ко всему в своей жизни со страстью».
В номере можно прочитать интервью музыкального обозревателя журнала Дениса Бояринова с Леонидом Агутиным, разговор Дмитрия А.Быкова с Евгением Цыгановым о премьере новой версии «Мастера и Маргариты», а также «святочная фантазия» лауреата «Большой книги» писателя Евгения Водолазкина, посвященная главной тайне Дома Кранкенгагена в Петербурге.
Кроме этого, в журнале автор телеграм-канала «Соль» Иван Глушков проводит экскурсию по главным храмам еды, китаист Алексей Чигадаев написал материал о Ланьлинском насмешнике и запрете порно без цензуры в Японии, а журналист Алексей Синяков — статью о приморском вине.
«Жизнь и страсть неотделимы друг от друга. Все люди движимы страстями, но только те, кто способен укротить и подчинить себе их силу, достигают действительно заметных результатов.
Страсть движет и нашим медиа. Помогает придумывать, находить решения, проходить трудности на кураже. В этом году „Снобу“ — журналу, сайту, клубу — исполнилось 15 лет. Поверьте, нужно быть очень страстным человеком, чтобы из года в год идти вперед, не опускать руки и верить в свое дело.
Если страсть присутствует, значит, мы еще живы. Будем жить!» — говорит о новом номере издатель проекта «Сноб» Марина Геворкян.