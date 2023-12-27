Руководство школы в Приморье извинилось за утренник, где Снегурочку сыграл физрук

Администрация школы в Приморье публично принесла извинения после праздника, на котором учитель физкультуры оделся в костюм Снегурочки. Родители учеников обвинили организаторов праздника в пропаганде ЛГБТ* и западных ценностей. Об этом сообщает «Вести: Приморье».
В школе № 26 в городе Находка прошел детский утренник, на котором одна из девочек примерила костюм Деда Мороза, а физрук нарядился в Снегурочку. Видео с события попало в интернет и возмутило некоторых зрителей.
Особо активные пользователи пожаловались губернатору Приморья, требуя вмешательства прокуратуры, а также министерств образования и культуры. Они обвинили школу «в моральном разложении и идеологической диверсии».
Администрация школы объяснила, что физрук исполнял роль Снегурочки из советского мультфильма «Ну, погоди!», и извинилась за праздник. «Никакого подтекста и злого умысла в сюжете с героями мероприятия мы не преследовали. К сожалению, не предусмотрели, что это может вызвать такой негативный отклик у заявителя, приносим свои извинения», — сообщили руководители школы.
* Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.