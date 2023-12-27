Руководство школы в Приморье извинилось за утренник, где Снегурочку сыграл физрук

Администрация школы объяснила, что физрук исполнял роль Снегурочки из советского мультфильма «Ну, погоди!», и извинилась за праздник. «Никакого подтекста и злого умысла в сюжете с героями мероприятия мы не преследовали. К сожалению, не предусмотрели, что это может вызвать такой негативный отклик у заявителя, приносим свои извинения», — сообщили руководители школы.