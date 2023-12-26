Минкульт Украины внес Шамана в список угрожающих нацбезопасности лиц

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло певца Шамана в список лиц, угрожающих нацбезопасности. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина»
В список также попал актер Алексей Кравченко, известный по сериалу «Бригада» и фильму «9 рота». Шаман находится в перечне с 6 ноября, а Кравченко — с 27 июля.
Причины включения артистов в реестр не уточняется. В конце сентября Шаман выступал на концерте «Одна страна, одна семья, одна Россия!», организованном по случаю годовщины вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Затем Шаман стал доверенным лицом Владимира Путина. «Привет, Россия! Дал свое согласие быть доверенным лицом кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина», — написал он в своих соцсетях.