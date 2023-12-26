МТС запустит образовательную программу для молодых музыкантов

Преподавателями программы станут популярные российские артисты, среди которых — группы IOWA, Jane Air и Settlers. Они поделятся с начинающими музыкантами опытом и знаниями о музыкальной индустрии, дадут советы по поиску собственного стиля, а также разберут конкретные техники вокала и саунд-дизайна.