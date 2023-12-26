МТС запустит образовательную программу для молодых музыкантов

На онлайн-платформе МТС «Поколение М» появится бесплатная образовательная программа для начинающих артистов. Об этом рассказали в пресс-службе компании.
Участники узнают об основах сонграйтинга, вокала и музыкального продакшна. В конце курса они создадут собственные треки, а автор лучшей работы выпустит совместную песню с артистами «МТС Лейбла» на стриминге «МТС Музыка».
Преподавателями программы станут популярные российские артисты, среди которых — группы IOWA, Jane Air и Settlers. Они поделятся с начинающими музыкантами опытом и знаниями о музыкальной индустрии, дадут советы по поиску собственного стиля, а также разберут конкретные техники вокала и саунд-дизайна.
Принять участие в курсе смогут молодые исполнители от 12 до 18 лет. Это можно будет сделать бесплатно, зарегистрировавшись на платформе «Поколение М».
«Мы постарались собрать в этом курсе уникальный контент, и я верю, что удобный цифровой формат обучения, эмоциональный заряд и профессиональные советы наставников помогут раскрыться многим юным звездочкам», — прокомментировала директор по цифровой дистрибуции и лейбл-сервисам МТС Надежда Бойчевски.