МТС запустит образовательную программу для молодых музыкантов

Александр Голиков
Сегодня в 18:59
Изображение: кадр из фильма «Школа рока»/Paramount Pictures

На онлайн-платформе МТС «Поколение М» появится бесплатная образовательная программа для начинающих артистов. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Участники узнают об основах сонграйтинга, вокала и музыкального продакшна. В конце курса они создадут собственные треки, а автор лучшей работы выпустит совместную песню с артистами «МТС Лейбла» на стриминге «МТС Музыка».

Преподавателями программы станут популярные российские артисты, среди которых — группы IOWA, Jane Air и Settlers. Они поделятся с начинающими музыкантами опытом и знаниями о музыкальной индустрии, дадут советы по поиску собственного стиля, а также разберут конкретные техники вокала и саунд-дизайна.

Принять участие в курсе смогут молодые исполнители от 12 до 18 лет. Это можно будет сделать бесплатно, зарегистрировавшись на платформе «Поколение М».

«Мы постарались собрать в этом курсе уникальный контент, и я верю, что удобный цифровой формат обучения, эмоциональный заряд и профессиональные советы наставников помогут раскрыться многим юным звездочкам», — прокомментировала директор по цифровой дистрибуции и лейбл-сервисам МТС Надежда Бойчевски.

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