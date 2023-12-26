Юлия Пересильд в трейлере драмы Оксаны Бычковой «Нина»

Вышел трейлер драмы под названием «Нина». Премьера фильма состоится 29 декабря на Kion.
Лента рассказывает о 40-летней Нине, у которой есть заботливый муж, сын и любимая работа логопеда. Однако семейную идиллию нарушает неожиданный звонок из прошлого. Бывший возлюбленный Нины Руслан серьезно болен и просит приехать ее в Тбилиси.
Она сначала сомневается, но затем соглашается вернуться в город, где они когда‑то были счастливы. Муж Нины тоже не против, ведь он доверяет ей. Однако это путешествие в прошлое изменит жизни всех.
Главные роли исполнили Юлия Пересильд, Евгений Цыганов, Кирилл Кяро и Андро Чичинадзе. В качестве постановщицы выступила Оксана Бычкова, снявшая ранее «Питер FM». Она также написала сценарий совместно с Любовью Мульменко («Купе № 6», «Разжимая кулаки», «Верность»).
Мировая премьера «Нины» состоялась на Шанхайском международном кинофестивале (SIFF). Драма также стала призером 31-го Фестиваля российского кино в Выборге и была представлена в рамках индустриальной программы WIP Europa на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне (SSIFF).