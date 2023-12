Умер актер Камар Де Лос Рейес, озвучивший Рауля Менендеса в Call of Duty: Black Ops 2

Свою первую популярность актер заработал после участия в мыльной опере «Одна жизнь, чтобы жить», а также в фильмах «Никсон», «Клетка» и «Солт». В популярной видеоигре 2012 года Call of Duty: Black Ops II Де Лос Рейес исполнил роль Рауля Менендеса, торговца оружием и террориста из Никарагуа. Он вернулся к образу в играх Call of Duty: Black Ops IV и Call of Duty: Vanguard.