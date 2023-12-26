Умер актер Камар Де Лос Рейес, озвучивший Рауля Менендеса в Call of Duty: Black Ops 2

Де Лос Рейес родился в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, и вырос в Лас-Вегасе. В конце 1980-х он переехал в Лос-Анджелес, чтобы заняться актерским мастерством. Он исполнил роль боксера-чикано Педро Роудмана Куинна в офф-бродвейской пьесе «Blade to the Heat» в 1994 году, а позже снялся вместе с Патриком Стюартом в постановке 1995 года по пьесе Шекспира «Буря».