Умер актер Камар Де Лос Рейес, озвучивший Рауля Менендеса в Call of Duty: Black Ops 2

Пуэрториканский актер Камар Де Лос Рейес, озвучивший злодея Рауля Менендеса в Call of Duty: Black Ops 2, скончался в возрасте 56 лет после непродолжительной борьбы с раком. Об этом сообщил Variety.
Де Лос Рейес родился в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, и вырос в Лас-Вегасе. В конце 1980-х он переехал в Лос-Анджелес, чтобы заняться актерским мастерством. Он исполнил роль боксера-чикано Педро Роудмана Куинна в офф-бродвейской пьесе «Blade to the Heat» в 1994 году, а позже снялся вместе с Патриком Стюартом в постановке 1995 года по пьесе Шекспира «Буря».
Свою первую популярность актер заработал после участия в мыльной опере «Одна жизнь, чтобы жить», а также в фильмах «Никсон», «Клетка» и «Солт». В популярной видеоигре 2012 года Call of Duty: Black Ops II Де Лос Рейес исполнил роль Рауля Менендеса, торговца оружием и террориста из Никарагуа. Он вернулся к образу в играх Call of Duty: Black Ops IV и Call of Duty: Vanguard.
По словам его публициста, у актера была запланирована роль в предстоящем шоу Marvel «Сорвиголова: Рожденный заново».