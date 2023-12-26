Дрейк восстановил заброшенный парк развлечений, который считался Диснейлендом от художников

Аттракционы Luna Luna разобрали, а планы выставлять их на международном рынке отменились из‑за проблем с бюджетом. А когда Дрейк услышал об этих артефактах, то просто не мог поверить, что столько интерактивных произведений искусства просто лежат на складе. По данным The New York Times, рэпер вложил в восстановление около 100 млн долларов.