Дрейк восстановил заброшенный парк развлечений, который считался Диснейлендом от художников

После многомесячной кампании в соцсетях парк развлечений Luna Luna: Forgotten Fantasy («Луна-Луна: Забытая фантазия») открылся. 40-летний концептуальный парк, наполненный редкими произведениями искусства, восстановил за свой счет рэпер Дрейк.
Luna Luna появился в Гамбурге в 1987 году благодаря австрийскому художнику Андре Хеллеру. Аттракционы парка создали современные художники Жан Мишель Баския, Кит Харринг, Дэвид Хокни, Рой Лихтенштейн, Сальвадор Дали и еще пара десятков. Это была своего рода экспериментальная художественная выставка, музей под открытым небом и ярмарка, которая закрылась из‑за убыточности.
Аттракционы Luna Luna разобрали, а планы выставлять их на международном рынке отменились из‑за проблем с бюджетом. А когда Дрейк услышал об этих артефактах, то просто не мог поверить, что столько интерактивных произведений искусства просто лежат на складе. По данным The New York Times, рэпер вложил в восстановление около 100 млн долларов.
Восстановлением занималась творческая студия Дрейка DreamCrew. В начале 2024 года вход на большинство аттракционов будет ограничен. Билеты стоят менее 40 долларов для взрослых и 20 долларов для детей. Luna Luna расположился на 60 тыс. квадратных метров — но не в Германии, а в Лос-Анджелесе.
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