Появился трейлер фэнтези «Иные» о сверхлюдях в Ленинграде 1940-х

«Кинопоиск» выпустил тизер-трейлер сериала «Иные», который предлагает взглянуть на события Второй мировой войны в жанре исторического фэнтези. Премьера первого эпизода из шести состоится 25 января, остальные будут выходить еженедельно.
Сюжет разворачивается в Ленинграде 40-х годов до начала Великой Отечественной войны. В центре повествования — хрупкая девушка Аня, которая криком отбрасывает грузовик и трамвай, спасая брата от гибели, и обнаруживает у себя суперспособности. За Аней начинают охотиться местные спецслужбы и загадочный иностранец Нойманн, положив начало самой масштабной войне в истории человечества.
В сериале снялись Ирина Мартыненко, Вольфганг Черни, Илья Маланин, Николай Фоменко, Алексей Серебряков, Евгения Симонова и Линда Лапиньш. Режиссером выступил Владимир Ракша, а сценарий написала Елена Войтович.
«„Иные“ — своего рода ламповая ретрофантазия в сверкающей оболочке современного кинокомикса. В этом проекте у нас сложный коллективный герой, и каждый персонаж отвечает за свой фрагмент общего пазла, поэтому выбор актеров для этой истории был одним из самых ответственных решений», — рассказал Ракша.
Начать знакомство с миром «Иных» и его персонажами можно с прочтения одноименной книги Александры Яковлевой, созданной по мотивам оригинального сценария Войтович. Можно послушать аудиоверсию, озвученную участницей группы «Аигел» Айгель Гайсиной. Скоро франшизу дополнит фантастический комикс.