Появился трейлер фэнтези «Иные» о сверхлюдях в Ленинграде 1940-х

Сюжет разворачивается в Ленинграде 40-х годов до начала Великой Отечественной войны. В центре повествования — хрупкая девушка Аня, которая криком отбрасывает грузовик и трамвай, спасая брата от гибели, и обнаруживает у себя суперспособности. За Аней начинают охотиться местные спецслужбы и загадочный иностранец Нойманн, положив начало самой масштабной войне в истории человечества.