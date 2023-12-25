В Москве начали сносить модернистский кинотеатр «Брест»

Семён Гудошников
Сегодня в 17:03
Фото: https://t.me/SaveBrest

На западе Москвы в районе Кунцево 16 декабря начался снос модернистского здания бывшего кинотеатра «Брест». Рабочие вынесли стекла и снесли лестницы, демонтировали витражи, сообщает «Москвич Mag».

Местные активисты, которые уже несколько лет пытаются сохранить здание и площадь перед ним, заявили, что работы ведутся незаконно. «Ордера на работы как не было, так и нет. Информационного щита нет. Написали жалобу в ОАТИ», — говорится в телеграм-канале «Сохраним площадь у „Бреста“».

23 декабря на площади у кинотеатра прошла встреча активистов района и местных депутатов Сергея Митрохина и Константина Конькова, которые вместе с сотрудниками полиции проверили у рабочих документы.

«Оказалось, что разрешение есть только на установку забора. Крушение стекол и лестницы было незаконным. Нарушители отправлены в полицию для дачи показаний», — отметили активисты.

25 декабря им пришел ответ от инспекции, в котором подтверждается отсутствие документов на проведение работ. Депутат Госдумы Евгений Попов обратился в правительство Москвы с требованием вернуть кинотеатр и площадь перед ним в собственность города, благоустроить площадь и отказаться от планов по коммерческой застройке пространства.

На месте «Бреста» собираются возвести 50-этажный бизнес-центр. В июне 2022 года Msk1.ru писал, что застройщики рассматривают возможность переделать проект в жилой.

Кинотеатр «Брест» открылся в 1967 году. Многие годы на прилегающей к нему площади отмечали праздники и устраивали концерты. В 2015 году кинотеатр закрылся, местные жители просили внести его в программу реновации советских кинотеатров, но в конце 2021-го была принято решение о сносе «Бреста».

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