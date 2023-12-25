В Москве начали сносить модернистский кинотеатр «Брест»

Местные активисты, которые уже несколько лет пытаются сохранить здание и площадь перед ним, заявили, что работы ведутся незаконно. «Ордера на работы как не было, так и нет. Информационного щита нет. Написали жалобу в ОАТИ», — говорится в телеграм-канале «Сохраним площадь у „Бреста“».