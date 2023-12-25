С «Яндекс Карт» пропало название Эгейского моря

«Яндекс Карты» не показывают название Эгейского моря, обратил внимание журналист Арсений Веснин. В компании это объяснили технической ошибкой.
В ролике журналиста видны метки соседних Средиземного, Ионического, Адриатического и Мраморного морей, а над Эгейским текст не появляется.
Узнать, что на карте изображено именно Эгейское море, возможно, если нажать на его территорию. Также сервис может его показать при использовании поиска.
В комментариях к твиту Веснина обратили внимание, что метки также нет над островом Лесбос. Впрочем, она появляется, если приблизить карту. С Эгейским морем такого не происходит.
Похоже, ошибка касается только Эгейского моря. На карте по-прежнему видны названия вроде Гейзерного озера на Алтае, города Гейлорд в Мичигане, США, или озера Гей-Лейк в провинции Онтарио, Канада.
В комментарии для РБК представитель «Яндекса» объяснил пропажу метки технической ошибкой рендеринга карты. Он также пообещал, что название вернется в скором времени.
«„Под капотом“ мировая карта разделена на части для удобства рендеринга. В районе Эгейского моря как раз стыкуются несколько таких частей. При обновлении схемы произошла техническая ошибка и географическое название на время пропало, потому что оказалось не в своей части и перекрыло острова», — сказал представитель компании.