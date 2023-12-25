С «Яндекс Карт» пропало название Эгейского моря

«„Под капотом“ мировая карта разделена на части для удобства рендеринга. В районе Эгейского моря как раз стыкуются несколько таких частей. При обновлении схемы произошла техническая ошибка и географическое название на время пропало, потому что оказалось не в своей части и перекрыло острова», — сказал представитель компании.