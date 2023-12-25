«Аэрофлот» подводит итоги ретрорейсов, запущенных в честь 100-летия компании

Максим Саблин
Сегодня в 14:12
Фото: пресс-служба «Аэрофлота»

«Аэрофлот» завершил уникальную серию ретрорейсов, посвященных 100-летию компании, рассказали ее представители «Афише Daily». С помощью рейсов в стиле гражданской авиации второй половины XX века авиаперевозчик предложил пассажирам погрузиться в атмосферу тех времен.

В рамках проекта с марта по декабрь 2023 года было выполнено семь пар ретрорейсов по наиболее популярным и знаковым направлениям, включая Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Красноярск, Владивосток, Новосибирск и Калининград. В Нижнем Новгороде ретрорейс встретили мероприятиями городского масштаба в честь 100-летия первой воздушной линии «Аэрофлота». А в аэропорту Красноярска пассажиров уникального рейса ждал праздник в стиле ретро.

На борту самолетов бортпроводники носили униформу 70-х и 80-х годов прошлого века, для чего были специально пошиты комплекты трех видов формы. Пассажиры могли погрузиться в эпоху с помощью блюд и напитков из меню того времени, а для развлечения им предлагали сыграть в шашки и шахматы. На память о полете каждый пассажир получил в подарок сертификат и коллекционный значок от «Аэрофлота».

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Дополнительно пассажирам предложили отправить дизайнерские почтовые открытки из ограниченной серии с помощью сервиса «Авиапочта» в сотрудничестве с «Почтой России». Для этого на борту разместили почтовый ящик, его содержимое бортпроводники позже передавали почтальонам.

Партнеры проекта, включая Hi-Fi-стриминговый сервис «Звук» и кондитерскую фабрику «Верность качеству», подготовили эксклюзивные плейлисты с ретромузыкой и сладкие подарки.

Особый интерес вызвал каталог SkyShop, предлагающий товары в ретростиле, среди которых особенно популярны были мягкие игрушки, такие как Чебурашка, крокодил Гена и олимпийский мишка.

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Проект завершился, и теперь пассажиры, которые совершили наибольшее количество ретрорейсов с «Аэрофлотом», могут ожидать призы и подарки. Некоторые из них, совершившие более трех ретроперелетов, уже обратились в компанию. Церемония награждения планируется в начале 2024 года.

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