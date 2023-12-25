«Аэрофлот» подводит итоги ретрорейсов, запущенных в честь 100-летия компании

На борту самолетов бортпроводники носили униформу 70-х и 80-х годов прошлого века, для чего были специально пошиты комплекты трех видов формы. Пассажиры могли погрузиться в эпоху с помощью блюд и напитков из меню того времени, а для развлечения им предлагали сыграть в шашки и шахматы. На память о полете каждый пассажир получил в подарок сертификат и коллекционный значок от «Аэрофлота».