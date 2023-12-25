Ледовые городки и катания: какие развлечения ждут жителей Иркутска и Ангарска в новогодние каникулы

С 23 декабря по 8 января в Ангарске, Братске, Дивногорске, Иркутске, Красноярске, Нижнем Новгороде и Усть-Илимске пройдут новогодние активности для взрослых и детей. Праздничные мероприятия посетят до нескольких тысяч горожан в каждом городе, поделилась оценкой с «Афишей Daily» компания-организатор «Эн+».
Ради новогодней атмосферы на улицах городов установили световые тоннели и фонари, фигурки медведей и оленей, огоньки появились на елях и деревьях. Впервые световые фигуры на своих улицах увидели жители Ангарска.
В шести городах открылись ледовые городки, где в январские праздники пройдут детские дискотеки, конкурсы и викторины для детей и взрослых. В Братске, Иркутске и Красноярске праздничные активности развернулись на катках. А для тех, кто впервые встал на лыжи, пройдут мастер-классы по технике катания.
«Для нас важно организовать семейный досуг интересно, спортивно и познавательно, чтобы каждый смог найти занятие по душе, а теплые воспоминания о новогодних праздниках согревали нас в морозы», — заявила заместитель генерального директора «Эн+» Вера Курочкина.
«Эн+» на протяжении восьми лет организует в разных городах новогодние мероприятия. За все время проведения новогодних праздников площадки компании посетили более 100 тыс. горожан.