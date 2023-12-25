Ледовые городки и катания: какие развлечения ждут жителей Иркутска и Ангарска в новогодние каникулы

В шести городах открылись ледовые городки, где в январские праздники пройдут детские дискотеки, конкурсы и викторины для детей и взрослых. В Братске, Иркутске и Красноярске праздничные активности развернулись на катках. А для тех, кто впервые встал на лыжи, пройдут мастер-классы по технике катания.