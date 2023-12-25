Сербская оппозиция попыталась захватить здание белградской администрации

В Белграде сторонники оппозиционной коалиции «Сербия против насилия» попытались ворваться в здание городской администрации во время акции протеста 24 декабря. Об этом сообщило сербское издание Kurir.
24 декабря несколько тысяч человек приняли участие в протестах у здания белградского парламента. Они требовали отмены результатов досрочных парламентских выборов 17 декабря.
Протестующие перекрыли центральную улицу Белграда — Краля Милана — и скандировали: «Вучич — вор!». Затем сторонники оппозиции попытались прорваться в парламент, полиция применила против них слезоточивый газ и перцовые баллончики.
Акция закончилась разгоном демонстрантов, были задержаны не менее 38 человек. Премьер-министр страны выразила благодарность российским спецслужбам за то, что те предупредили власти Сербии о готовящихся беспорядках.
В стране начались протесты после победы коалиции действующего президента Александра Вучича на досрочных парламентских выборах 17 декабря. Демонстранты обвинили его «Сербскую прогрессивную партию» в подтасовке результатов выборов. Митинги переросли в беспорядки 24 декабря после слов Вучича о том, что власть в Сербии «сменяется только на выборах».