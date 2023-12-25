Сербская оппозиция попыталась захватить здание белградской администрации

В стране начались протесты после победы коалиции действующего президента Александра Вучича на досрочных парламентских выборах 17 декабря. Демонстранты обвинили его «Сербскую прогрессивную партию» в подтасовке результатов выборов. Митинги переросли в беспорядки 24 декабря после слов Вучича о том, что власть в Сербии «сменяется только на выборах».