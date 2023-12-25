Леонардо Ди Каприо поздравил Казахстан с сохранением и увеличением популяции сайгака

Американский актер Леонардо Ди Каприо поздравил власти Казахстана с увеличением популяции сайгака. Свое обращение он опубликовал в инстаграме*.
«Поздравления правительству Казахстана, которое вложило значительные средства в инициативы по борьбе с браконьерством, активное обеспечение правопорядка и создание новых охраняемых территорий. Их сотрудничество с природоохранными организациями, университетами и учеными является ярким примером настоящего успеха в сохранении природы, достигнутого совместными усилиями», — написал Ди Каприо.
В 2005 году в Казахстане насчитали всего 48 тыс. сайгаков, а сейчас популяция животных составляет до 1,9 млн особей в дикой природе, отметил актер. Ранее Международный союз охраны природы относил животное к категории видов, находящихся «на грани исчезновения», а сейчас — «близких к угрожающему».
В республике обитают бетпакдалинская, уральская и устюртская популяции сайгаков. Они живут в степях и полупустынях Узбекистана, Кыргызстана, Монголии и РФ, но в Казахстане живет около 98% мировой популяции. К 1920-м годам эти животные были почти полностью истреблены ради рогов для нетрадиционной медицины, к 1950-м их насчитывалось более 2 млн особей, а к концу прошлого века осталось около 50 тыс.
В Казахстане запрещены охота на сайгаков, а также хранение, сбыт, ввоз и перевозка животного. Нарушителям грозит ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.
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