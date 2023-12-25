Леонардо Ди Каприо поздравил Казахстан с сохранением и увеличением популяции сайгака

В республике обитают бетпакдалинская, уральская и устюртская популяции сайгаков. Они живут в степях и полупустынях Узбекистана, Кыргызстана, Монголии и РФ, но в Казахстане живет около 98% мировой популяции. К 1920-м годам эти животные были почти полностью истреблены ради рогов для нетрадиционной медицины, к 1950-м их насчитывалось более 2 млн особей, а к концу прошлого века осталось около 50 тыс.